حراك عراقي جديد لاستئناف المفاوضات بين السعودية وإيران

أفادت قناة التغيير العراقية، الثلاثاء، بأن العراق يسعى إلى تحركات جديدة ومساع يبذلها، لإعادة استئناف جلسات الحوار السعودي الإيراني في بغداد.

وكشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية عارف الحمامي، اليوم، عن مساع جديدة يبذلها مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإعادة استئناف جلسات الحوار السعودي الإيراني في بغداد.

وقال إن الجهود التي تبذلها الحكومة تنبع من إدراكها أهمية ذلك على استقرار العراق، موضحاً أن 3 شخصيات حكومية، تتولى مهمة تحديد موعد عقد لقاء جديد بين الجانبين، لكن حتى الآن لم يرشح موعد محدد.

وأشار إلى أن الإيرانيين يرغبون بالاتفاق على محاور محددة لبحثها، ومهمة العراق حالياً إيصال وجهات نظر الطرفين.

في السياق، قالت وزارة الخارجية العراقية خلال الأسابيع الماضية، إن العراق سيستضيف جولة أخرى من المحادثات بين السعودية وإيران يوم الأربعاء.

وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين هذا النبأ خلال تصريحات في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا نقلتها وسائل إعلام عراقية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية تلك التصريحات.

وستكون هذه المحادثات خامس جولة تستضيفها بغداد لمسؤولين من البلدين وفقا لوسائل إعلام عراقية.