الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة أخبار الحوادث.. حبس دعاء سهيل و15 مصابا في «حادث الأوسطي»

نشرة أخبار الحوادث
نشرة أخبار الحوادث

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام. 

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة خلال الساعات الماضية.

حبس خبيرة التغذية دعاء سهيل على ذمة التحقيقات

أمرت جهات التحقيق، اليوم، بحبس «دعاء سهيل» خبيرة التخسيس والتغذية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت تحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد بممارسة خبيرة التغذية دعاء سهيل نشاطًا طبيًا والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

إصابة 15 فى انقلاب «ميني باص» على الطريق الأوسطى

أصيب 15 بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، إثر انقلاب ميني باص أسفل الطريق الأوسطي اتجاه الشروق، بمحافظة الشرقية

كشف ملابسات العثور على جثة تاجر خردة في إمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من كشفت ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، بالجيزة

مسجل خطر يطعن آخر بسبب خلافات مالية في الخليفة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر طعن آخر بسبب خلافات مالية في منطقة الخليفة.

تفاصيل ضبط مسجل خطر بحوزته «طبنجة» بالمرج

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري للانتقام لشقيقه المقتول في منطقة المرج

بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 6 هربوا بضائع من مطار القاهرة للجنايات

أمرت نيابة شرق القاهرة ، اليوم الثلاثاء، إحالة 6 متهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق ربح من أعمال وظيفتهم بقرية البضائع بمطار القاهرة بقصد تهريب بضائع بقرية البضائع بمطار القاهرة

 

الجنايات ملابس الدستور ضبط المواطنين حبس دعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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