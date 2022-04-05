نشرة أخبار الحوادث.. حبس دعاء سهيل و15 مصابا في «حادث الأوسطي»

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة خلال الساعات الماضية.

أمرت جهات التحقيق، اليوم، بحبس «دعاء سهيل» خبيرة التخسيس والتغذية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت تحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد بممارسة خبيرة التغذية دعاء سهيل نشاطًا طبيًا والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

أصيب 15 بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، إثر انقلاب ميني باص أسفل الطريق الأوسطي اتجاه الشروق، بمحافظة الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من كشفت ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، بالجيزة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر طعن آخر بسبب خلافات مالية في منطقة الخليفة.

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري للانتقام لشقيقه المقتول في منطقة المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة ، اليوم الثلاثاء، إحالة 6 متهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق ربح من أعمال وظيفتهم بقرية البضائع بمطار القاهرة بقصد تهريب بضائع بقرية البضائع بمطار القاهرة