مسجل خطر يطعن آخر بسبب خلافات مالية في الخليفة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر طعن آخر بسبب خلافات مالية في منطقة الخليفة.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم على إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.