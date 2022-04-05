الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 15 فى انقلاب «مينى باص» على الطريق الأوسطى

جريدة الدستور

أصيب 15 بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، إثر انقلاب ميني باص أسفل الطريق الأوسطي اتجاه الشروق، بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميني باص أسفل الطريق الأوسطي اتجاه الشروق، ما أسفر عن إصابة 15 بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل 10 مصابين لمستشفى السلام، ومصابين لمستشفى بلبيس المركزي، و3 لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

جروح متفرقة بالجسم انقلاب محافظة الشرقية الشروق شرطة النجدة انقلاب مينى باص

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