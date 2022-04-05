الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 6 أطنان تمور مجففة فاسدة قبل بيعها في الإسكندرية

ضبط تمور
ضبط تمور

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 6 أطنان تمور معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص"، لحيازته تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالأسواق.

و تمت مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 6 أطنان "تمور مجففة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

شرطة ضباط تحقيق الاسواق الإسكندرية حجز المباحث

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وائل لطفي

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