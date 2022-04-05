الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

عقد «كيروش» يصل البرلمان.. وطلب إحاطة لعدم تجديد التعاقد

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

انتقد زكي عباس عضو مجلس النواب، اتجاه اتحاد كرة القدم المصري إلى تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش لمدة 4 أعوام جديدة تنتهي عام 2026، في ظل إخفاقاته المتتالية التي كان آخرها ضياع حلم التأهل لكأس العالم.

وأوضح «عباس» في طلب إحاطة تقدم به إلى وزير الشباب والرياضة، أن البرتغالي كارلوس كيروش استلم مهمة تدريب منتخب مصر في شهر سبتمبر عام 2021، وطوال مسيرته مع المنتخب الوطني، فشلنا في تحقيق أي بطولة بدايةً من كأس العرب مرورًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية وصولًا إلى فشله في تأهل المنتخب تحت قيادته إلى المونديال.

وأضاف عباس: «أمام هذه الإخفاقات، نتفاجئ بأن اتحاد الكرة يرغب في التجديد له وجهازه المعاون إلى عام 2026، مقابل راتب شهري يتجاوز اثنين مليون دولار، على الرغم من وجود الكثير من المدربين الوطنيين والأسماء البارزة التي تصلح أن تتولى مهمة قيادة منتخبنا الوطني، حتى يعود إلى سابق عهده في حصد البطولات».

وتساءل حول الدور الذي يقوم به المدير الفني للاتحاد البرتغالي فينجادا، قائلًا: «لا نعرف دوره على وجه التحديد؟.. والمهمة المنوط له بها؟.. ويتقاضى على أساسها راتبًا من خزينة الاتحاد المصري بالدولار.. حان الوقت أن نعطي الفرصة لقيادة منتخبنا الوطني لأبناء مصر ممن لهم تاريخ مشرف مع البطولات».

مجلس النواب النائب زكي عباس اتحاد كرة القدم المصري المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش ضياع حلم التأهل لكأس العالم كأس العالم وزير الشباب والرياضة المنتخب الوطني

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