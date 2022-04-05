الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إبراهيم إلياس ينوي الترشح على منصب نقيب المحامين

إبراهيم الياس
إبراهيم الياس

أكد الدكتور إبراهيم الياس، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، نيته الترشح مجددا على موقع النقيب العام في الانتخابات المرتقبة بعد وفاة النقيب رجائي عطية.

وقال الياس، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه يجري الآن مشاورات ولقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية لحسم موقفه من الترشح، وأنه سيعلن موقفه النهائي مع تحديد إجراءات الانتخابات من قبل مجلس النقابة.

وأشار: وصلتني مناشدات من الجمعية العمومية في كافة المحافظات تطالبني بالترشح، كما أن جزء كبير من أعضاء لجنة السياسات التي ترأستها في النقابة تناديني بالترشح، لحماية المحامين وتحقيق مطالبهم.

وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث أن القانون ينص على تولي أكبر الوكيلين سنّا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ودعوة المجلس للانعقاد للدعوة إلى انتخابات على منصب النقيب خلال فترة الـ60 يوما من شغر موقعه.

رحيل رجائي عطية:
ورحل نقيب المحامين رجائي عطية، السبت قبل الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتلقى أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ، إلى جانب أسرة نقيب المحامين الراحل، مساء الاثنين قبل الماضي، واجب العزاء في فقيد المحاماة النقيب العام الأستاذ عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في السرادق الذي أقيم بجوار مسجد عمر مكرم بالتحرير.

وحرص على آداء واجب العزاء السادة نقباء النقابات الفرعية، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ولفيف من السادة المحامين، إلى جانب العديد من السياسيين والشخصيات العامة.

وتنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.

نقابة المحامين نقيب المحامين الدكتور إبراهيم الياس النقيب العام رجائي عطية

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