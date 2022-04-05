حبس المتهم بقتل سيدة بسبب خلافات بينهما بالشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل سيدة بسبب خلافات بينهما، داخل عشة فراخ بمركز ديرب نجم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل غرفة كائنة بمبنى ملحق بمنزلها بإحدى القرى.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليها، فقرر التخلص منها وحال توجهها لإطعام الطيور بمبنى ملحق بمنزلها صعد خلفها وغافلها وخنقها حتى سقطت أرضا وتوجه عقب ذلك لأرضه الزراعية لإبعاد الشبهة عنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.