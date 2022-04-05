الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب أولوية الركوب.. إصابة منادى سيارات تعدى عليه زميله بسكين

سلاح أبيض
سلاح أبيض

استقبل مستشفى سوهاج العام شاب فى العقد الثانى من العمر ويعمل تباع بسيارة ميكروباص بمنطقة الشهيد دائر قسم أول سوهاج متأثر بجرح طعني نافذ بالبطن وعلي الفور تم نقله للمستشفي لتلقى العلاج واخطرت النيابة العامة للتحقيق تحت إشراف المستشار مصطفى عباس المحامى العام لنيابات شمال سوهاج.

 

بدأت تفاصيل الواقعة، بحسب بيان أمنى، اليوم الثلاثاء، بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج  بلاغا من العميد تامر أبو خطوة ، مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بين سائق واخرين يعملوا بنفس المجال وقيام إحداهما بطعنه بإستخدام سكين مما نتج عنه إصابته.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوصول المدعو“أحمد،أ”19 سنة سائق إلي مستشفي سوهاج العام مصابا بجرح طعني نافذ البطن وتم حجزه بالمستشفى.

 

وأفاد شقيقه المدعو “مصطفي، ا ” 34 سنة نقاش – ويقيم بذات الناحية باتهام المدعو “أحمد، ا “22 سنة تباع ،ويقيم دائرة القسم بالتعدي علي شقيقه بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته ،بسبب أولوية تحميل الركاب بشارع الشهيد دائرة القسم .

 

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة ”سكين”، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة .

أمن قانون شهيد العلاج سيارات عباس

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