قصر ثقافة السينما يكرم الفنانة شيرين ويهديها درع الهيئة

استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة النجمة شيرين، ضمن برنامج «نجم وندوة» الذي ينظم دوريا بقصر السينما، بحضور مدير عام الثقافة السينمائية، والمخرج عادل عوض، والمخرج فخر الدين نجيدة، وأدار الندوة الناقد طارق مرسى مدير تحرير مجلة روزاليوسف.

فى البداية رحب الفنان تامر عبدالمنعم بالنجمة على تلبيتها الدعوة لتكريمها بقصر السينما، كما أهداها درع الهيئة العامة لقصور الثقافة وكذلك شهادة تقدير من قصر ثقافة السينما، كما رحب بالناقد طارق مرسى على حضوره لإدارة الندوة.

لتبدأ فعاليات الندوة بحديث الناقد طارق مرسى عن الوضع الحالي للسينما وأوجه الاختلاف والتحديات التى تتعرض لها السينما نظرا لانتشار منصات العرض المختلفة، ما أثر على إيرادات الأعمال السينمائية وبالتالى نجوم السينما.

وفى كلمتها وجهت النجمة شيرين الشكر للفنان تامر عبد المنعم على دعوته لها لحضورها تلك الندوة وإهدائها درع الهيئة تكريمها عن أعمالها الفنية، كما تحدثت عن مشوارها الفني والذى يبلغ أكثر من 700 عمل درامى، وكذلك أكثر من 35 فيلما، و27 مسرحية، كما روت مشوارها الفني واهم الإدوار السينمائية التى قامت بها أمام نجوم عمالقة في المجال الفني.

واختتمت الندوة بعرض فيلم الشنطة، إنتاج 2021 تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج أحمد البدرى، الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديمة الحايك، شريف دسوقي، محمد عبدالعظيم، رضا إدريس.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، قصة حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في العديد من المتاعب والمشاكل خلال فترة تواجده في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دبي.

أما عن الفنانة شيرين فهي حاصلة على ليسانس الحقوق كما تخرجت في المعهد العالي للبالية، بدأت حياتها الفنية أواخر السبعينات، بالمشاركة بأدوار صغيرة في بعض المسلسلات مع بداية ثمانيات القرن العشرين.

زادت شهرتها بعد قيامها ببطولة مسلسل عيون عام 1980 وأيضا عندما حلت كبديلة للفنانة هويدا بطولة مسرحية المتزوجون الذي اشتهرت بها، عملت في المسرح والتلفزيون والسينما واشتهرت بأدوار المرأة المثالية وفي عام 2017 عادت لتعمل مع ملاك الشاشة رحمة حسن ودلال عبد العزيز في مسلسل سابع جار.