الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة حدث متهم بدهس 3 أطفال في أكتوبر للمحاكمة

ارشيفية
ارشيفية

أحالت جهات التحقيق طفل للمحاكمة لاتهامه بقتل طفلين وإصابة طفلة أخرى بالخطأ بحافلة قادها في مدينة 6 أكتوبر.

كانت قد أمرت النيابة العامة، بإيداع طفلًا بإحدى دور الرعاية لقتله بالخطأ طفلين وإصابة طفلة أخرى بحافلة قادها في مدينة 6 أكتوبر.

حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا في الثالث من شهر مارس الجاري، بتسبب طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في وفاة طفليْن وإصابة طفلة أخرى حالَ قيادته حافلة صدمهم بها أثناءَ استقلالهم دراجةً آلية بمحيط مسكنهم بمدينة أكتوبر، فتولت النيابة العامة التحقيقات. 

وقد شاهدت النيابة العامة تسجيلات كاميرات المراقبة المطلة على مسرح الواقعة والتي صورتها، فتبيت منها انحراف الحافلة واصطدامها بالمجني عليهم حال استقلال الأطفال الثلاثة دراجة آلية واحدة، ثم اصطدامها بسيارة متوقفة على جانب الطريق. 

 واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم فأقرَّ باستقلاله الحافلة المملوكة لوالده بغير علمه، وقيادتها بسرعة عالية، حتى فُوجئ حال مروره بأحد المنحنيات بالمجني عليهم فصدمهم خطأً ووقع الحادث، وقد أكدت تحريات الشرطة حدوثَ الواقعة على هذا النحو، وأن الطفل المتهم قادَ الحافلة المملوكة لوالده خلسةً من غير علمه، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية كبديل للحبس الاحتياطي لكونه طفلًا لم يتجاوز خمسة عشر عامًا، وجارٍ استكمال التحقيقات. 

جهات التحقيق طفل قتل طفلين اصابة طفلة حافلة 6 أكتوبر

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