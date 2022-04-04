الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة فلسطينى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق جنين

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

أصيب شاب فلسطينى قبل قليل، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فقوعة شمال شرق جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، بأن شابا من قرية فقوعة أصيب بالرصاص الحي أسفل الظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بعد اقتحامها للقرية.

وأوضح السعدي، أنه تم نقل الشاب إلى مستشفى ابن سينا في جنين، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

ومساء اليوم الإثنين، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية بأن المواجهات تركزت في منطقة التل بالبلدة القديمة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

شاب فلسطينى الرصاص الحى قوات الاحتلال الإسرائيلي جنين قرية فقوعة

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وائل لطفي

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