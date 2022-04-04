«الفاتح على إمام الحرم المكي».. من هو «عبد العزيز الحاج»؟

رجل يقف خلف الإمام خلال أداء الصلوات بالحرم المكي، دون أن يدري أيًا من السور القرآنية سيقرأها الإمام خلال صلاته، إلا أنه ومع حفظه واتقانه لكتاب الله دائمًا ما يكون جاهزًا لأن يفتح على الإمام إذا ما اختلطت عليه الآيات وخانه الحفظ، فيما يطلق عليه «الفاتح على أئمة الحرم»..

“عبدالعزيز الحاج”، اعتاد المسلمون على رؤيته خلال البث المباشر لصلوات الحرم المكي، وتطوع "الحاج" للعمل في أشرف مهنة على وجه الأرض، وهي مهمة وضعتها رئاسة الحرمين الشريفين على الرغم من أن الأئمة نادرًا ما يخطئون في التلاوة.

ويطلق عليه الفاتح على الإمام، مهمته التصحيح لأئمة الحرم حال اختلطت عليهم بعض المتشابهات القرآنية أو أدركهم سهو أو خطأ أو نسيان.

ويعد “عبد العزيز الحاج” أحد المواطنين الذين يحملون الجنسية السعودية، والذي نال إعجاب الجميع بعد تلاوته للقرآن الكريم في الحرم المكي، لتزداد عمليات البحث عبر محركات التواصل الاجتماعي حول شخصيته وجنسيته وعمره.

“الحاج” من مواليد 1977، وذاع صيته مؤخرًا بأدعيته وابتهالاته المؤثرة التي كانت سببًا في إعلان العشرات دخولهم الإسلام وهداية العديد من المسلمين إلى الطريق الصحيح.