مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم قطار بتروسيكل في مطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، منذ قليل، في حادث تصادم قطار بتروسيكل وذلك في مزلقان سكة حديد الحي اللاتيني، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى العلمين النموذجي.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي، عبدالله شعبان فتحي ويبلغ من العمر 16 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم بالإضافة إلي احمد كمال الغامري جثمان هامد.

وعقب وصولهم إلي مستشفى العلمين النموذجي قام الطاقم الطبي بإجراء الفحوصات اللازمة للمصاب ووضع جثمان المتوفي في ثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وكان قد أصيب صباح اليوم، 11 شخص في حادث انقلاب ميكروباص، بطريق سيدي عبدالرحمن الجديد، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي العلمين النموذجي.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.