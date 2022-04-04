الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

جمعية كاريتاس الكاثوليكية تشارك في برنامج الجلسات التوعوية «جلسات الدوار»

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

شاركت جمعية كاريتاس مصر التابعة للكنيسة الكاثوليكية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقرى "حياة كريمة" في عشرين محافظة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"، الذي يستهدف توعية عشرة مليون مواطن، بقضايا تنمية الأسرة، خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وشاركت مكتبة المحرص التابعة لجمعية "كاريتاس-مصر"، بتنظيم الجلسة بالمنيا، حيث تضمنت الجلسات الموضوعات التالية: تنظيم الأسرة، الزواج المبكر، بالإضافة إلى ختان الإناث.

وأقيمت الجلسة بمدرسة كوم المحرص، بحضور خمسين مشاركًا، وذلك تحت رعاية الأستاذ حسام عبدالعزيز، مدير الإدارة التعليمية، والمجلس، والدكتورة مايا مرسي، مقررة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المنيا، والأستاذة ألفت فتحي، رئيس وحدة تكافؤ الفرص، وحقوق الإنسان، والمرأة والأمومة، والطفولة بالإدارة التعليمية، بالإضافة إلى الأستاذ سمير فرحات، مدير مدرسة كوم المحرص. جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ مختار الطويل، والقس مكاريوس يوسف، حيث أشرف على هذا بعض المسؤولين.

وتستعد الكنائس للاحتفال بأسبوع الآلام المقدس خلال شهر أبريل الجاري، من خلال تنظيم صلوات بصحة يومية ، والتي يتخطى عدد 3 صلوات للبصخة  المقدسة ، وهي صلاة خصصت لترتيلها ، خلال هذه الفترة من العام ، وتكون بالألحان الحزينة ، إحياءً لتذكار صلب السيد المسيح ، قبيل الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 24 من ابريل المقبل، بعيد القيامة المجيد ،برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وتقيم قداس ليلة العيد يوم 23 أبريل.

 وتنظم إيبارشيات الكنائس القبطية الأرثوذكسية بحضور أساقفة الكنيسة صلوات قداس عيد القيامة المجيد، في وقت  واحد ، وتنهي قبيل إنتهاء ليلة 23 ابريل ، كما تنظم الكنائس احتفالات بعيد القيامة  المجيد ، يوم العيد ، من خلال احتفالات الكورلات الخاصة بالترانيم ، وعدد من  الأعمال الفنية المسرحية التي تجسد  قيامة المسيح .

كاريتاس الجمهورية القومي الرئيس رئيس حياة كريمة

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