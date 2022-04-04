محافظ الإسكندرية: حريصون على تقديم الدعم والرعاية للقنصلية والجالية الفلسطينية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، السيد السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، والتي تعد الزيارة الأولى له بعد توليه مهام منصبه قنصل عام لدولة فلسطين، وذلك لبحث سبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

في البداية؛ هنأ المحافظ السفير رأفت بدران متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة كقنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية.

وأكد الشريف على العلاقة القوية الممتدة عبر السنين التي تربط بين الشعبين الشقيقين مصر وفلسطين.

وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية للقنصلية والجالية الفلسطينية بالإسكندرية، مؤكدًا استعداده لتذليل كافة التحديات.

من جانبه؛ قدم السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وعبر عن امتنانه لكرم شعب وأهل الإسكندرية وسعادته بأجواء رمضان بها.

وأشار إلى مهام قنصلية فلسطين لافتاً إلى أنها مسئولة عن الجالية الفلسطينية فى كل من محافظات "الإسكندرية والبحيرة ومطروح٠ كما تحدث عن التحديات التي تواجه الجالية الفلسطينية.