الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس أبوقرقاص بالمنيا يتابع استمرار إقامة معارض «أهلا رمضان»

بيع اللحوم بأسعار
بيع اللحوم بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان بأبوقرقاص

أكد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمركز أبوقرقاص، بالإضافة إلى تفعيل إدارات المتابعة والتفتيش بالمركز وأجهزتها وإدارات التموين للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية للتأكيد على التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع ظاهرة احتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

من جانبه، قام عماد محمود نائب رئيس المركز والمدينة بتفقد عدد من معارض «أهلا رمضان» بمدينة أبوقرقاص بشارع الجمهورية لبيع اللحوم بسعر 120 جنيهًا للكيلو البلدي بهدف دعم المواطنين ومحاربة ظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

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وتابع رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية بني موسى لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري. 

وتفقد عرفات عبدالله نائب رئيس المركز والمدينة يرافقه عماد عبدالجليل رئيس الوحدة القروية بقرية بنى موسى- عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى بنى موسى ضمن مبادرة حياة كريمة.

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وأوضح رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير «حياة كريمة» للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

وأكد رئيس المركز أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقًا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

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ووجه رئيس المركز إلى بذل مزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكل المواصفات والاشتراطات الفنية، مشددًا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات في موعدها.

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المنيا رئيس أبوقرقاص يتابع أستمرار إقامة معارض أهلا رمضان مشروعات حياة كريمة بقري المركز عماد محمود اللواء محمد عزت

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وائل لطفي

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