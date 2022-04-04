التحريات ترجح عدم وجود شبهة جنائية في «جثة سيدة مدينة نصر المتحللة»

دلت التحريات الاولية في واقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقة بمدينة نصر علي عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر، وبالانتقال تم تحديد مكان انبعاث الرائحة الكريهة، وتبين أنها شقة خاصة بإحدى السيدات تقيم فيها بمفردها، وعلى الفور وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وتبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل «متحللة»، وبمعاينة الشقة مسرح العثور على جثة المتوفاة، تبين سلامة جميع منافذها من أي كسر أو عنف، وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة.