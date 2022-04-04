نشرة الحوادث.. إصابة 11 إثر انقلاب سيارة أجرة بمطروح وضبط المتهم بقتل سيدة في الشرقية

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة خلال الساعات الماضية، في التقرير التالي.

إصابة 11 بإصابات متنوعة في انقلاب سيارة أجرة بمطروح

أصيب ١١ بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق مطروح الاسكندرية الساحلي وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين

https://www.dostor.org/4048534

«ونش» يُنهى حياة عامل في الغربية

لقى عامل مصرعه أثناء عمله، إثر سقوط ونش رفع مواد بناء فوقه من الطابق الرابع بأحد العقارات تحت الإنشاء، بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنه.

https://www.dostor.org/4048550

ضبط المتهم بقتل سيدة في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالشرقية، ونجحت في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة (إحدى السيدات) داخل غرفة كائنة بمبنى ملحق بمنزلها بإحدى القرى بدائرة المركز.

https://www.dostor.org/4048387

إصابة 13 سيدة في حادث سير بالإسماعيلية

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم "ط ص م 8764"، تقل عمالا بمحور 30 يونيو بنزلة اتجاه القاهرة بطريق "مصر الإسماعيلية الصحراوي".

https://www.dostor.org/4048299

تفاصيل التحقيقات في مقتل مسن على يد زوج ابنته بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل مسن على يد زوج ابنته في الهرم، حيث تبين أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم وزوجته، دفعت الأخيرة لترك المنزل، والعودة لبيت أبيها.

https://www.dostor.org/4048478