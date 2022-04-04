أحداث النهاردة| مصر تنافس في سوق الدواء.. وحوافز حكومية لزيادة الاستثمارات الأجنبية

شهدت قطاعات وأجهزة الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها، نشاطا مكثفاً منذ صباح اليوم، إضافة إلى لقاءات واجتماعات متواصلة للوزراء للوقوف على معدلات الأداء وبحث التعاون الثنائي بين مصر وعدة دول، ونستعرضها معكم في التقرير التالي: -

حصول هيئة الدواء على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقطاع صناعة الدواء، وتوجيهاته المستمرة بأهمية دعم التنافسية العالمية في هذا المجال، والتوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية المختلفة، هذا إلى جانب ضرورة العمل على تعظيم الاستغلال الأمثل للكوادر والطاقات البشرية والإمكانات المحلية المتميزة فى هذا الصدد، وذلك استكمالا لقصص النجاح التي تؤكد وجود نظام رقابي دوائي وطني، قوي وفاعل ومتكامل طبقا للمعايير العالمية.

كما ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذا القطاع واجه تحديات كبرى، آخرها جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد السوق المصرية نقصا في الأدوية، بل واستطعنا التنسيق بشأن تصنيع اللقاحات الخاصة بمواجهة كورونا محليا، موجها الشكر لكل العاملين في هذا القطاع، سواء من القطاع الحكومي، أو الخاص.



وأشار الدكتور تامر عصام، خلال التقرير، إلى ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية مؤخراً، عن حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على اعتماد المنظمة في مجال اللقاحات، وذلك من خلال حصولها على مستوى النضج الثالث "3 - Maturity Level" في نظام تقييم الجهات الدوائية الرقابية لمنظمة الصحة العالمية (WHO - Global Benchmarking Tool)، وبعد اجتيازها لكافة الاختبارات والتقييمات اللازمة لذلك من قبل المختصين من المنظمة، خلال الزيارة الرسمية التي قاموا بها للهيئة، خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الماضي.



بروتوكول إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلي ورق وأسمدة ومنسوجات

وفي السياق، شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين «الهيئة القومية للإنتاج الحربي» وشركة بابيرس الأسترالية في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى (ورق وأسمدة ومنسوجات).

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور دومليك بيري نائب السفير الأسترالي.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربي المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، ومن جانب شركة بابيرس الأسترالية Edward byrt رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح الوزير «مرسي» أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

2.8 مليار دولار قيمة محفظة التعاون بين مصر واليابان

وفي السياق، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السيد هيروشى أوكا، سفير اليابان الجديد لدى القاهرة، بعد تقديم أوراق اعتماده لدى رئيس الجمهورية منذ عدة أيام، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوطيد العلاقات المشتركة ودفع جهود التنمية.

في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الياباني بالقاهرة، وتمنت له التوفيق في مهمته في مصر، وأن تثمر هذه المرحلة عن تعزيز سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، لتكون امتدادًا لما تم تنفيذه من اتفاقيات وجهود تعاون دفعت العلاقات المشتركة بين البلدين خلال فترة عمل السيد نوكي ماساكي، السفير الياباني السابق بالقاهرة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان المتنوعة في قطاعات عديدة والتي بلغت 2.8 مليار دولار، لافتة إلى أن اليابان كانت لها مساهمات عديدة مع الحكومة في دعم خطتها للاستجابة لمكافحة جائحة كورونا بلغت قيمتها أكثر من 250 مليون دولار سواء من خلال مرفق COVAX التابع لمنظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات، أو تمويل سياسات التنمية للتأمين الصحي الشامل وكذلك المنح الموجهة لتوفير المعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وزير المالية وسفير كوريا الجنوبية يبحثان سبل تشجيع المستثمرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تواصل جهودها نحو تعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية في مصر، التي تستطيع توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة المؤشرات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي، على النحو الذى يُساعد في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا جادون في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وداعمة للمستثمرين بمختلف المجالات، بما ينعكس في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

أضاف الوزير، في لقائه مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في شتى القطاعات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما في ذلك توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية، والتعدين، موضحًا أن الاستثمارات الكورية تُعد نموذجًا إيجابيًا للاستثمار الأجنبي في مصر.

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إن الحكومة المصرية تواصل مسيرتها التنموية وتستكمل المشروعات القومية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية في أعقاب جائحة «كورونا»، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتستمر في تحسين بيئة الأعمال.



بروتوكول بين «التضامن» ومؤسسة «إي إف چي هيرميس» للتنمية لتأهيل منازل «حياة كريمة»



كذلك، شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة «إي إف چي هيرميس» للتنمية الاجتماعية، للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».



وقع البروتوكول أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس اللجنة التنسيقية لمبادرة حياة كريمة ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء حلمى الرئيس التنفيذي لمؤسسة إى إف چي هيرميس للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع المسئولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة ممثلة عن المؤسسة.



ويهدف البروتوكول إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للأسر في قرى الريف المصري عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تشمل تنفيذ إعادة تأهيل 120 منزلا، وتم رصدها من خلال مبادرة "حياة كريمة" في منطقة الدير القديم بمركز اسنا بمحافظة الأقصر وكذلك تنفيذ خط طرد للربط بين محطة الرفع لمياه الصرف الصحي لمنطقة نجع الفوال والعمارات المجاورة لها التابعة لنفس المنطقة والتي تخدم 15 ألف نسمة حتى محطة المعالجة الثلاثية التي نفذتها المؤسسة في منطقة الدير ضمن مبادرة "حياة كريمة".







وزير قطاع الأعمال العام يتفقد تجهيزات أول فروع "nit" بالكوربة تمهيدًا لافتتاحه

وتفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الاستعدادات والتجهيزات الجارية لافتتاح أول الفروع التي تحمل العلامة التجارية "nit" المملوكة لشركة ECH (Egyptian Cotton Hub) لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والذي يقع بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وتختص الشركة بإدارة أنشطة البيع والتسويق بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك المصري بمنتجات الشركات التابعة واستعادة الحصة السوقية.