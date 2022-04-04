الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين في مشاجرة «المخلفات» بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

شهدت منطقة عزبة الأرنطة التابعة لدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، إصابة 5 أشخاص إثر مشاجرة بسبب قيام أحد الطرفين بإلقاء بعض المخلفات بقطعة أرض مجاورة للطرف الثاني.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الأرنطة دائرة القسم.

وانتقل على  رجال الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "أ ش ط"، 36 سنة مهندس زراعى و"ش ط ش" موظف بالمعاش، و"ع ع أ" نقاش والثانى "م ع م" عامل و"السيد ع م"، جميعهم مقيمين بقرية الأرنط دائرة القسم ومصابين بجروح بمناطق متفرقة بالجسم.

وحدثت الإصابات نتيجة حدوث مشادة كلامية بسبب قيام الطرف الأول بإلقاء بعض المخلفات بقطعة أرض مجاورة للطرف الثانى، تطورت لمشاجرة.

وتمكن ضباط مباحث قسم قها من ضبط الطرفين، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

 وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي تولت التحقيق.
 

تحقيق القليوبية النيابة مستشفى ضباط

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