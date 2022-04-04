جد شهيدة الغدر بالمنوفية: «طول الليل بصلي وادعي حقها يرجع»

أكد سعيد رمضان نافع جد الطفلة شهد ضحية الغدر بالمنوفية، والتي توفيت دفاعًا عن شرفها، بعد محاولة تعدي صديق والدها المتوفي عليها، داخل منزله، أنهم ينتظرون على أحر من الجمر النطق بالإعدام شنقًا على المتهم، وتنفيذ الحكم في أقرب توقيت جزاء فعلته النكراء مع حفيدته التي من سن أولاد المتهم.

وتابع جد الطفلة شهد ضحية الغدر بالمنوفية أنهم يصلون طوال الليل، ويدعون الله عز وجل، أن تنطق هيئة المحكمة اليوم، قرارها بإعدام المتهم في واقعة القتل، حتى يرتاح قلوبهم كما يتمنون أن يتم تنفيذ حكم الإعدام في أقرب وقت ممكن، ويكون القصاص العادل من المتهم، جراء مافعله من جريمة لا يرضاها أي شريعة سماوية.

وأوضح جد الطفلة شهد ضحية الغدر بالمنوفية، خلال تصريحاته لـ"الدستور" أنه حضر اليوم للمحكمة بصحبة أم المتوفية وشقيقها وخالها وأعمامها وعدد من الأقارب والجيران بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، انتظارًا لقرار الإعدام على المتهم في قضية مقتل حفيدته.

تصدر محكمة جنايات وادي النطرون حكمها في قضية الطفلة شهد ضحية الغدر بالمنوفية بعد تصديق مفتي الديار المصرية، على حكم الإعدام، والذي أقرت به هيئة المحكمة في حق المتهم حسين فتحي شعيب صديق والدها والذي حاول التعدي عليها جنسيا وبعد فشله خشى من افتضاح أمره فقتلها بدم بارد.

وأصدرت محكمة الجنايات والمنعقدة في محكمة وادي النطرون الجزئية، في 10 مارس الماضي حكمها في قضية مقتل الطفلة شهد ضحية الغدر بالمنوفية، بعد تأجيلها من الجلسة الأولى لسماع دفاع المتهم في القضية، بعد طلبه بمد أجل للإطلاع على أوراق القضية.

وكانت قد استمعت هيئة المحكمة خلال أولى جلسات قضية الطفلة شهد ضحية الغدر بالمنوفية، إلى دفاع أسرة المجني عليها، والذي أكد خلال مرافعته، أن المتهم قتل الطفلة مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة التعدي الجنسي عليها وبعد فشله في الاعتداء الجنسي وخشيته من افتضاح أمره انهال عليها حتى توفيت.

وأمهلت هيئة المحكمة في قضية مقتل الطفلة شهد ضحية الغدر بالمنوفية، قد أمهلت دفاع المتهم خلال الجلسة السابقة أجلًا للاطلاع على الأوراق، لعدم تمكنه من دراستها لتوليه القضية في وقت متأخر وعدم استلامه أوراق القضية من أهلية المتهم في الواقعة.