تجديد حبس المتهم بقتل مسن فى حدائق أكتوبر

جددت جهات التحقيق بأكتوبر، بحبس المتهم بقتل مالك شقة في حدائق أكتوبر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين خلال التحريات أن الضحية استعان بالمتهم لإجراء أعمال ألوميتال بالشقة فقرر المتهم قتله لسرقته، واستولى على مبلغ مالي.

وجاءت تفاصيل الواقعة كما ذكرتها التحقيقات الأولية، أن شابا ذهب إلى الرجل المسن لتصليح ألوميتال وبعض الأشياء الأخرى، إلا أن مشادة كلامية وقعت بينهما فتعدى على إثرها الشاب المتهم، بالضرب، على المسن مما تسبب في وفاته.

وأكدت التحريات الأولية، أن الشاب تعدى على المسن، والذي يعمل في مجال الخردة، بأن ضربه بآلة حادة على رأسه؛ مما تسبب في وفاته في الحال، قبل محاولة إسعافه.

وفور تقنين الإجراءات؛ ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبعرضه على جهات التحقيق، استمعت إلى أقواله، لمعرفة الدوافع الحقيقية لارتكاب الجريمة، وسماع شهود العيان من المتواجدين في أثناء الواقعة.