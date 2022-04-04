اليوم.. نظر محاكمة المتهمين في مقتل مسن وزوجته داخل منزلهما بالإسماعيلية

تنظر اليوم محكمة جنايات الإسماعيلية، أولى محاكمة المتهمين في قضية مقتل مسن وزوجته داخل منزلهما.

وكان المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، أحال شخصين لمحكمة الجنايات نهاية فبراير الماضي بتهمة قتل مسن وزوجته في قرية سرابيوم بغرض السرقة، واعترف المتهمون بإعدادهما خطة لإنهاء حياة المجنى عليه الأول للتحصل علي مفاتيح المنزل والدخول وسرقة محتويات المنزل الخاص به.

وذكر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، إنهما اتفقا علي الخلاص من المجني عليه والدخول إلي المنزل لسرقته مشيرا إلي أنهما قيدا الضحية من يديه وقدميه وكتما أنفاسه حتى وفاته وسحبا جثته داخل السور الخاص بمنزله.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين دخلا إلى المنزل باستخدام المفاتيح الخاصة به وتحصلا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، واعترف المتهم الثاني باعتدائه بآلة حادة مدببة على المجني عليها، زوجة المجني عليه الأول، وطعنها وكتم أنفاسها لحين التأكد من وفاتها واستوليا على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.