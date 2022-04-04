3 مصابين في انقلاب سيارة بطريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بوصلة أم قمر بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، ونقل المصابون إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم "م ر م 1716"، بوصلة أم قمر بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي".

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم محمود أحمد سعد، 18 عامًا مقيم بالمنوفية مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمود رجب محمد وافي، 35 عامًا مقيم بالمنوفية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وحسين رمضان علي، 18 عامًا مقيم بالمنوفية مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيمن واشتباه خلع بالكتف الأيسر وجرح قطعي بالشفة السفلي 3 سم، وتم نقلهم إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.