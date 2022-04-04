أوكرانيا: القوات الروسية بدأت تنسحب من سومى

بدأت القوات الروسية في الانسحاب من إقليم سومي شرقي أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية هناك.



ونقلت وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية عن ديميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة الإقليمية لسومي، قوله ليل الأحد إنه على الرغم من ذلك فإنه من المبكر القول بأنه تم تحرير المنطقة.



وقال إنه تم رصد عدد كبير من القوات الروسية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي وكان هناك العديد من الهجمات ضد المدنيين.



وأضاف أن مركبات عسكرية روسية كانت قد دخلت المدينة عبر ممر من كييف و تشيرنيهيف عادت باتجاه روسيا، مشيرا إلى إمكانية رؤية الكثير من الدبابات والمعدات العسكرية الروسية المدمرة.