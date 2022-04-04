الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب يرشح رئيس وزراء أسبق لشغل المنصب

رشح الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك-يول رئيس الوزراء الأسبق هان دوك-سو لشغل منصب رئيس الوزراء في حكومته المقبلة، حسبما ذكر الفريق الانتقالي الرئاسي اليوم الاثنين.

وقال يون، الذي سيؤدي اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ20 للبلاد في 10 مايو، في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن هان شغل إلى حد كبير عدة مناصب رئيسية حكومية، بغض النظر عن السياسة، بفضل الاعتراف بقدرته وخبرته.

وأفاد يون أن المرشح هان جمع خبرة ومعرفة وفيرتين في الاقتصاد والتجارة والدبلوماسية كبيروقراطي اقتصادي محترف.

وشغل هان البالغ من العمر 72 عاما عددا من المناصب العليا في ظل حكومات سابقة تتبع لرؤساء ليبراليين ومحافظين على حد سواء.

وشغل منصب كبير أمناء الرئاسة للشؤون الاقتصادية في عهد الرئيس الليبرالي الأسبق كيم داي جونغ، ووزير المالية ورئيس الوزراء في عهد الرئيس الليبرالي الأسبق روه مو هيون، والسفير لدى الولايات المتحدة في عهد الرئيس المحافظ الأسبق لي ميونغ باك.

ويعرض ترشيح رئيس الوزراء على البرلمان لنيل الموافقة.