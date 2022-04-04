شنغهاى تسجل 8581 إصابة جديدة بكورونا بدون أعراض

ذكرت حكومة مدينة شنغهاي في حسابها الرسمي على ويتشات اليوم الإثنين أن المركز المالي الصيني سجل 8581 إصابة بكوفيد-19 بدون أعراض و 425 إصابة مصحوبة بأعراض يوم الأحد.



وكان قد تم تسجيل 7788 إصابة جديدة بدون أعراض و438 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.



وبدأت شنغهاي يوم الاثنين الماضي إغلاقا على مرحلتين تم توسيعه بعد أيام ليشمل المدينة بأكملها تقريبا في محاولة للحد من انتشار كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.