تعرف على أكثر 10 أدعية مستحبة فى ثالث أيام رمضان

يبحث العديد من المسلمين، عن أدعية شهر رمضان المستحبة، في تلك الأيام المفترجة، حيث تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتسلسل الشياطين وترفع الأعمال الصالحة.



لذا يلتزم العديد من المواطنين بذكر الأدعية حتى يتقبل الله منهم صالح الأعمال وتقبل الدعاء، ويعرف شهر رمضان بشهر الرحمات، أوله رحمة وطاعة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، وفيه تفتح أبواب الجنة.



وترتفع نسبة البحث عبر محرك البحث "جوجل" عن الأدعية المستحبة في ثالث أيام رمضان المبارك، نرصد لكم في السطور التالية بعض الأدعية الواجب ذكرها في ثالث أيام الشهر الكريم لعام 2022.



" اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر اجاب يامن يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين يارب العالمين"



"اللهم مع دخول شهر الخير، اجعلنا يا رب ممن وفق لقيامه إيمانًا واحتسابا، اللهم أجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام المباركة".



"اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر وارزقنا الإخلاص وحسن العبادة والدينا وذرياتنا وأزواجنا وكل موحد وألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم".



"اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ".



"الله يا ودود يا ودود ياذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون وعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء يا مغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير".



"يا ربّ بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".



"اللّهُمَّ اغْسِلْنى مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ، اجْعَلْنى رَبى مُحبًّا لأَوْليائِكَ مُعادِيًا لأَعدْائكَ يا أكرم الأكرمين".



اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ماتحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا..



"اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين".



"اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

ويزداد المسلمون فى الإلحاح علي الدعاء حتى يتقبل الله منهم دعائهم في شهر المغفرة والرحمة والتصدق والرحمات.

