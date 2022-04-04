الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على أكثر 10 أدعية مستحبة فى ثالث أيام رمضان

الدعاء
الدعاء

يبحث العديد من المسلمين، عن أدعية شهر رمضان المستحبة، في تلك الأيام المفترجة، حيث تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتسلسل الشياطين وترفع الأعمال الصالحة.
 
لذا يلتزم العديد من المواطنين بذكر الأدعية حتى يتقبل الله منهم صالح الأعمال وتقبل الدعاء، ويعرف شهر رمضان بشهر الرحمات، أوله رحمة وطاعة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، وفيه تفتح أبواب الجنة.
 
وترتفع نسبة البحث عبر محرك البحث "جوجل" عن الأدعية المستحبة في ثالث  أيام رمضان المبارك، نرصد لكم في السطور التالية بعض الأدعية الواجب ذكرها في ثالث أيام الشهر الكريم لعام  2022.
 
" اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر اجاب يامن يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين يارب العالمين"
 
"اللهم مع دخول شهر الخير، اجعلنا يا رب ممن وفق لقيامه إيمانًا واحتسابا، اللهم أجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام المباركة".
 
"اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر وارزقنا الإخلاص وحسن العبادة والدينا وذرياتنا وأزواجنا وكل موحد وألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم".
 
"اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ".
 
"الله يا ودود يا ودود ياذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون وعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء يا مغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير".
 
"يا ربّ بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".
 
"اللّهُمَّ اغْسِلْنى مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ، اجْعَلْنى رَبى مُحبًّا لأَوْليائِكَ مُعادِيًا لأَعدْائكَ يا أكرم الأكرمين".
 
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ماتحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا..
 
"اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين".
 
"اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".
ويزداد المسلمون فى الإلحاح علي الدعاء  حتى يتقبل الله منهم دعائهم في شهر المغفرة والرحمة والتصدق والرحمات.
 

دعاء اليوم الثالث شهر رمضان الادعية المستحابة الايام المفترجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر الإثنين 4-4-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 4-4-2022

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان