الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مهندس تطوير مسجد الحسين: كنا بنشتغل 24 ساعة فى اليوم (فيديو)

المهندس حمدي
المهندس حمدي

فتح مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، أمس، أبوابه أمام المصلين بعدما أغلق لعدة أسابيع لإتمام أعمال الصيانة والتطوير بداخله، وتفاجئ المصلين بمنظر المسجد بعد تطويره؛ وذلك بسبب الإضاءات الساحرة التي تزين المسجد من الداخل والخارج، واتساع ساحة المسجد لاستقبال أعداد أكبر من المصلين.

وقال المهندس "حمدي" أحد القائمين على عملية التطوير داخل مسجد الحسين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه كان يعمل هو والعمال على مدار 24 ساعة، لإتمام أعمال الصيانة قبل حلول الشهر الكريم.

وأضاف أن أعمال التطوير كانت داخل المسجد فقط، لكنه كلف أثناء العمل بالتطوير الخارجي لساحة المسجد، بجانب التطوير الداخلي، وذلك في وقت  غلق المسجد الذي استمر قرابة الشهر.

وأكد أن أعمال التطوير كانت تشمل سستم الصوت والإضاءات والتكيف الداخلية والخارجية لمسجد الإمام الحسين، كما شملت توسيع مساحة المسجد لاستقبال أعداد أكبر من المصلين، وإدخال 2500 متر لساحة المسجد، كما تم تخصيص أماكن لصلاة السيدات، واستخدام أحدث الأنظمة في عملية التطوير.

كأنك في الحرم المكي

وأكد أن جميع الأهالي والمهندسين تفاجئوا  بمنظر المسجد الساحر بعد إتمام أعمال الصيانة والترميم؛ وذلك بسبب الشبه الكبير بينه وبين الحرم المكي الشريف، موضحًا أن مسجد الحسين مختلف عن أي مسجد  آخر وذلك بسبب أنه له زائرين من مختلف أنحاء العالم، لذلك أعمال التطوير ستعطي لمسة حضارية وتنشط السياحة.

وأشار إلى أن جميع الشركات القائمة على أعمال الصيانة والتطوير كانت تعمل يد بيد تحت قيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإتمام أعمال الترميم في وقت قياسي، وليستقبل المسجد المصلين لأداء أول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك لعام 2022.

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مسجد الإمام الحسين المصلين أعمال الصيانة والتطوير الاضاءات الساحرة المسجد

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