كورس للتربية الجنسية السليمة بكنيسة السيدة العذراء مريم في شبرا مصر

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بحي عياد بك بشرا مصر، تنظيم كورس التربية الجنيسة السليمة الذي سيتحدث عن مفهوم التربية الجنسية للأطفال في المرحلة العمرية من يوم حتى 18 سنة.

وأوضحت كنيسة السيدة العذراء مريم بحي عياد بك في شبرا مصر، في بيانها أن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، استقبل الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بالإضافة إلى المونسينور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بمقر المطرانية بالأقصر.

شارك في اللقاء الأب ميلاد رزق، كما رحب الأنبا عمانوئيل بالكهنة الأفاضل المرافقين لهم، معبرًا عن عميق امتنانه بهذه الزيارة الأخوية، مشيدًا بجمال هذه البقعة من أرض مصر، وما بها من عمق التاريخ والحضارة وجمال شعبها، مشيرًا إلى ما تقوم به الإيبارشية من خدمات متعددة للمجتمع بجميع أطيافه.

وخلال اللقاء، تم تبادل التعازي لانتقال مثلث الرحمات غبطة البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، كما تم الحديث حول مسيرة حياته الغنية بالعطاء والخدمة. واختتم اللقاء بزيارة شاملة بدار المطرانية.