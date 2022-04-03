رئيس «المنصورة الجديدة» يعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الجامعة

عقد مجلس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الأسبوعي برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وبحضور عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، وأمين عام الجامعة .

وقد استهل رئيس الجامعة انعقاد المجلس بتقديم التهنئة بشهر رمضان الكريم، وتابع تنفيذ ما تم مناقشته من إعادة ترتيب الجدول الدراسي خلال شهر رمضان، بحيث ينتهي الجدول تماما قبل الثانية ونصف ظهرا.

وقد ناقش المجلس الاستعداد لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، ووضع الضوابط التي تضمن سرعة الانتهاء من نتائج اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني على ان تعلن الطلاب خلال اسبوع من نهاية الاختبارات.

كما استعرض تقريرا حول استخدامات منصة ماجروهيل لمصادر التعلم المختلفة لجميع مقررات الجامعة، كما تم استعراض تقرير حول بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع شركة سيمنز العالمية وحضور المؤتمر الذي عقد في جامعة الجلالة بين جامعة كيبيك الكندية واتحاد الجامعات المصريه الذكية ومنها جامعة المنصورة الجديدة، كما قدم مجلس الجامعة التهنئة لطلاب كليه الهندسه لحصولهم على اربع تكريمات في مسابقة هاكاثون جامعة بنها وشركة أمازون العالمية وحصولهم على مراكز متقدمة في ثلاث مشروعات بالاضافة إلى جائزة أحسن ابتكار في المسابقة.

واستعرض المجلس تقريرا حول تقييم الطلاب للخدمات التعليمية المقدمة بالجامعة خلال الفصل الدراسي الأول، كما استعرض المجلس التقارير المقدمة من عمداء الكليات حول نتائج امتحان الفصل الدراسي الاول ودخول الطلاب على منصة الجامعه والمنصات العالميه وانتظام الدراسه في الفصل الدراسي الثاني.

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