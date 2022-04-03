الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «المنصورة الجديدة» يعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الجامعة

الدوري الاسبوعي
الدوري الاسبوعي

عقد مجلس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الأسبوعي برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وبحضور عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، وأمين عام الجامعة .

وقد استهل رئيس الجامعة انعقاد المجلس بتقديم التهنئة بشهر رمضان الكريم، وتابع تنفيذ ما تم مناقشته من إعادة ترتيب الجدول الدراسي خلال شهر رمضان، بحيث ينتهي الجدول تماما قبل الثانية ونصف ظهرا.

وقد ناقش المجلس الاستعداد لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، ووضع الضوابط التي تضمن سرعة الانتهاء من نتائج اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني على ان تعلن الطلاب خلال اسبوع من نهاية الاختبارات. 

كما استعرض تقريرا حول استخدامات منصة ماجروهيل لمصادر التعلم المختلفة لجميع مقررات الجامعة، كما تم استعراض تقرير حول بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع شركة سيمنز العالمية وحضور المؤتمر الذي عقد في جامعة الجلالة بين جامعة كيبيك الكندية واتحاد الجامعات المصريه الذكية ومنها جامعة المنصورة الجديدة، كما قدم مجلس الجامعة التهنئة لطلاب كليه الهندسه لحصولهم على اربع تكريمات في مسابقة هاكاثون جامعة بنها وشركة أمازون العالمية وحصولهم على مراكز متقدمة في ثلاث مشروعات بالاضافة إلى جائزة أحسن ابتكار في المسابقة.

واستعرض المجلس تقريرا حول تقييم الطلاب للخدمات التعليمية المقدمة بالجامعة خلال الفصل الدراسي الأول،  كما استعرض المجلس التقارير المقدمة من عمداء الكليات حول نتائج امتحان الفصل الدراسي الاول ودخول الطلاب على منصة الجامعه والمنصات العالميه وانتظام الدراسه في الفصل الدراسي الثاني. 

IMG-20220403-WA0066
IMG-20220403-WA0066
IMG-20220403-WA0067
IMG-20220403-WA0067
جامعة المنصورة الدوري الاسبوعي رئيس الجامعة عمداء الكليات المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

الاختيار 3 الحلقة 2.. أول ظهور للواء عباس كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان