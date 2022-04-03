مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى الجزء السادس والأحداث الجديدة

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى للنجم أحمد مكى، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي.

ويقدم “الدستور” لمتابعيه موعد عرض مسلسل الكبير للنجم أحمد مكى والذي ينافس به في السباق الرمضاني الجاري.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

يعرض مسلسل الكبير الجزء السادس للنجم أحمد مكى عبر شبكة قنوات ON يوميا في رمضان في تمام الساعة السادسة وثلث مساءََ ويعاد في تمام الساعة الواحدة و50 دقيقة صباحا ثم يعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا في اليوم التالي.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي

يعرض مسلسل الكبير للنجم أحمد مكى عبر شاشة قناة ON يوميا في رمضان، ويشهد العمل الذي ينتمي للكوميديا أحداث متسارعة وشيقة في إطار من الكوميديا.

وشهدت الحلقة الثانية من الجزء السادس من مسلسل الكبير أوى تحول العترة ابن الكبير إلى شاب بعد تناوله لاختراع د. ربيع الموضوع في زجاجة حليب وهو ما يصدم والده الكبير ويستنكر ما حدث ثم يذهب الكبير إلى الدكتور ربيع محاولا التأكد أن الذي يقف أمامه هو ابنه العترة ويطلب الكبير من العترة ذكر العديد من المواقف التي تحدث بينهم بشكل يومي ليتأكد من أن ابنه وبالفعل يذكر العترة كل المواقف التي تحدث بينه وبين والده الكبير.

وتستمر الأحداث في الصاعد في إطار كوميدي بعد أن يكتشف جوني ابن الكبير أن شقيقه العترة تحول إلى شاب ويحاول الكبير إنقاذ الموقف.

قد يهمك أيضا:

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وتشهد الحلقة زيارة المحافظ لبيت الكبير لكنه يجده يقوم بالاعتناء بالمنزل وأبنائه على حساب اهتمامه بالعمودية وشؤون المزاريطة بعد أن أهمل القرية بشكل كبير مما يدفع المحافظ بتهديده بأنها الفرصة الأخيرة للكبير لإصلاح ما وصلت إليه الأحوال في المزاريطة وإلا سيتم سحب العمودية من بيت الكبير وعلى أثر ذلك يتلقى الكبير مكالمة تليفونية من الكبيرة طحن وتنتهي الحلقة بتهديد الكبيرة طحن للكبير بعد سماعها بخبر تهديد المحافظ بسحب العمودي من بيت الكبير.

أبطال مسلسل الكبير أوى الجزء السادس

مسلسل الكبير أوى من بطولة أحمد مكى وسما إبراهيم وبيومي فؤاد ورحمة احمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل والحسين ابو حجاج وعدد كبير من النجوم ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر ومن إخراج أحمد الجندي.