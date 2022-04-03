آخرهم «دايس».. إعلانات تم إيقافها من قبل في الموسم الرمضاني

بدأ الموسم الرمضاني وكالعادة ينتظر الجمهور مع عروض المسلسلات التى توجد في السباق الرمضاني عرض الإعلانات التجارية المختلفة، لكن مع بداية عرضها أمس، أثارت بعض الاعلانات الرمضانية غضب الجمهور المصري، وأبرز ما أثار غضب الجمهور إعلان شركة "دايس" للملابس الداخلية بسبب ما وصفه البعض بالتنمر على الفقراء.

فقد أظهر إعلان دايس للموسم الرمضانى لعام 2022 أحد المرضى داخل عيادة أحد الأطباء للكشف عليه، ليطلب منه الطبيب أن يستريح حتى يتمكن من أداء مهمته ليصطدم الطبيب بعد ذلك هو والممرضة المساعدة له، لتظهر عليهم علامات الاشمئزاز بسبب ملابس المريض الداخلية الممزقة وشرابه المهترئ.

يقدم “الدستور” في التقرير التالي سلسلة الإعلانات الرمضانية التي تم إيقافها بسبب المخالفات.

تبرير الخيانة الزوجية.. إعلان شركة دايس:

في رمضان من عام 2016، تم إيقاف إعلان شركة “دايس” للملابس، بسبب خروجه عن الآداب العامة ولا يتلائم مع الشهر الكريم، بسبب ظهور جسد سيدة عارية ترتدي ملابس داخلية فقط، وبه العديد من الإيحاءات الجنسية والتشجيع على الفجور بتبرير الخيانة الزوجية.

إيحاءات جنسية صريحة.. إعلانات قطونيل:

في رمضان لعام 2016، تم إيقاف إعلان شركة قطونيل للملابس القطنية بعدما تضمن لقطات لملابس داخلية تجسد عورات مجموعة من السيدات، مع عرضها بمؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة.

وتم إيقاف إعلان شركة قطونيل للملابس القطنية الذي تم عرضه في شهر رمضان لعام 2020، بعد ما لاقى انتقادات كثيرة من قبل الجمهور، بسبب أغنية ابن الجيران التي تم عرضها في الإعلان، التي حملت في كلماتها ألفاظ وإيحاءات كثيرة خادشة للحياء فضلًا عن التجاوزات في الرقصات الاستعراضية داخل الاعلان.

دورات المياه.. إعلان شركة “بيريل”:

إعلانات مشروب بيريل من أكثر الإعلانات التي كانت تثير الجدل دائمًا بين الجمهور بسبب ما كانت تحتويه من إيحاءات وألفاظ وخاصة شعارها “اشرب بيريل واسترجل”، ولكن في رمضان عام 2016 تم إيقاف إعلان شركة “بيريل” بسبب خروجه عن الآداب العامة وانتهاكه للحقوق والخصوصية الشخصية، بعد ما قام الإعلان بتمثيل شاب يتطلع لكشف عورة شاب آخر أثناء وجودهما في أحد دورات المياه.

“الدندوه”.. إعلان شركة جهينة:

في رمضان عام 2016 تم إيقاف إعلان شركة جهينة فوقتها كان يعتبر من أكثر الإعلانات التي لاقت ضجة كبيرة ورفض من قبل الجمهور لأنه تضمن إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام، بالإضافة إلى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان، والترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم، لذلك تم إيقافه بعد أيام من بثه ولكن على الرغم من ذلك أحبه ناس كثيرة بسبب الأطفال التي ظهرت فيه واعتبروه دمه خفيف على حد تعبيرهم.