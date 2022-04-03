معرض فيصل للكتاب في 10 سنوات.. محطات رئيسية في «العقد الأول» للحدث الرمضاني

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لتجهيز معرض فيصل للكتاب في دورته العاشرة والذي يقام خلال خلال شهر رمضان في الفترة من 11 - 21 رمضان لسنة 1443 هجرية، ومن المقرر افتتاحه من قبل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخلال السنوات العشر الماضية، مر معرض فيصل للكتاب بعدد من المحطات نرصدها فى السطور التالية:

أنشطة متنوعة للأطفال منذ دورته الأولى

وشهد معرض فيصل الرمضانى للكتاب منذ افتتاحه فى الدورة الأولى أنشطة متنوعة مخصصة للأطفال من الثامنة مساءً حتى 12 منتصف الليل، بجانب عدد من الفعاليات التى تنظمها قطاع الإنتاج الثقافى بساحة الهناجر وعدد من المواقع الأخرى.

بسبب كورونا.. إيقاف دورته التاسعة

وتعرض معرض فيصل للكتاب فى دورته التاسعة للتوقف 2020 بسبب جائحة كورونا، وافتتاحها خلال العام الماضى 2021.

"هيئة الكتاب" تعرض الكتب الـ"ستوك"

وخصصت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج على خلال العام الماضى، معرض فيصل الرمضانى للكتاب، للكتب الموجودة في مخازن الناشرين وقطاعات الوزارة (ستوك)، والتي لم تجري إعادة طباعتها، كما حددت أعلى للأسعار متفق عليه في حدود 20 جنيها للكتاب.

إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك" فى عامها الأول

تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الدورة العاشرة من معرض فيصل للكتاب مبادرة "ثقافتك كتابك" في معرض فيصل، حيث سنطلق في هذه الاحتفالية الكتب المركونة في الوزارة والمؤسسات الحكومية والناشر في القطاع الخاص.

تنظم هيئة الكتاب معرض فيصل الرمضاني العاشر للكتاب في أرض الهيئة بشارع فيصل بالطالبية ويستقبل المعرض جمهوره يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 12 منتصف الليل، على أن تُنظم فعاليات الفنية والثقافية المصاحبة للمعرض.