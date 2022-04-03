الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيتكوين يتراجع.. وإيثريوم يقفز ويبدد رهبة «السوق المشفرة»

تراجع سعر عملة إيثريوم
تراجع سعر عملة إيثريوم

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم، بينما سيطر الهدوء والتحركات الطفيفة على باقي العملات الأخرى، وسط حالة ترقب من المستثمرين. 

وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم نحو 2.15 تريليون دولار.

«الدستور» يرصد أسعار العملات المشفرة بعد تراجع البيتكوين 

 وكسرت عملة إيثريوم الرهبة السوقية بعد أن قفزت بنسبة 035% مسجلًا 3,495.31 دولار.

وتراجع سعر البيتكوين وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم بنسبة 0.29% ليصل إلى 46,404.00 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين في حدود 1.46% إلى مستويات قرب 444 دولارا.

وصعد سعر عملة الريبل بنسبة 1.25% إلى مستويات 0.832100 دولار.

ونزل سعر عملة كاردانو بنسبة 1.34% لتسجل 1.17 دولار.

وكسب سعر بولكادوت بنسبة 3.45% إلى مستويات 23.15 دولار.

وانخفض سعر دوج كوين بنسبة 1.74% إلى مستويات 0.140961 دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

فرض عقوبات ضد روسيا

وأظهر تقرير حديث نشرته شركة "فان إيك أسوشيتس" الاستثمارية أن سعر العملة الرقمية بيتكوين ربما يصل إلى 1.3 مليون دولار كما أن الذهب يمكن أن يتجاوز سعره 31 ألف دولار للأوقية.

وأضافت الشركة أنه في ظل فرض الولايات المتحدة ودول الغرب عقوبات ضد روسيا بتجميد أصولها التي تشمل الدولار واليورو والذهب وكذلك اليوان الصيني، ربما يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على العملات التقليدية كاحتياطيات أصول، بينما سيرتفع الطلب على عملات أخرى مثل بيتكوين وكذلك الذهب للتحوط في مواجهة هذه الإجراءات.

النتائج الإيجابية للوظائف الأمريكية

ونتيجة لهذا الطلب، من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأصول خاصة بيتكوين والذهب حال اعتبارهما احتياطيات يمكن التحوط بهما من جانب المستثمرين.

وعززت النتائج الإيجابية للوظائف الأمريكية من جاذبية الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة وزيادة شهية المخاطر لدى المستثمرين، خصوصا أن تحسن الوظائف الأمريكية عادة ما يفقد الذهب بريقه، حيث يفضل المستثمرون في هذا التوقيت الاستفادة من الزيادات في أسعار الفائدة عبر الاستثمار في عوائد السندات والعملات الرقمية المشفرة.

أسعار العملات الرقمية البيتكوين المستثمرين بينانس عملة الريبل عملة كاردانو بولكادوت سعر دوج كوين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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