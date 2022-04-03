السفير البريطانى باليمن: دول الخليج تفكر بمحادثات مستقبلية وهذه فرصة لـ«الحوثيين»

قال السفير البريطاني باليمن ريتشارد أوبنهايم، اليوم الأحد، إن دول الخليج تفكر بمحادثات مستقبلية، وهذه فرصة أخرى للحوثيين، مطالباً إيران بدعم السلام في اليمن.

وأضاف السفير البريطاني إلى اليمن، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، أن أي اعتداء على السعودية أو الإمارات مدان ومرفوض، مضيفا أنه يأمل بالتحاق الحوثيين بالمشاورات وإلا سيفقدون فرصة للمستقبل، معرباً عن أمله مشاركة الحوثيين بالمشاورات، لكن الأمر عائد لهم .

وتابع "أوبنهايم": إن وجود نحو 700 يمني في المشاورات أمر إيجابي، موضحاً أن بلاده تسعى إلى حوار سياسي، مضيفا: نعمل على تحويل الهدنة إلى وقف دائم للنار، مشيراً إلى أن الهدنة خطوة إيجابية لكن يجب البناء عليها.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، عن ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، عن عقد هدنة لمدة شهرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن "قيادة التحالف ترحب بإعلان المبعوث الأممي عن بدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية- اليمنية؛ لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين الأطراف اليمنية وتحقيق السلام الشامل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المالكي أن "قيادة التحالف ترحب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية عن قبولها الهدنة، كما تثمن جهود المبعوث الأممي بإعلان الهدنة، والتي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، والذي جاء استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأكد المتحدث أن "قيادة التحالف تدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية لأبناء الشعب اليمني الشقيق".

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد أعلن، الثلاثاء، عن أنه سيوقف العمليات العسكرية في اليمن ابتداء من يوم الأربعاء، في محاولة للمساعدة في محادثات السلام بين الأطراف اليمنية خلال شهر رمضان.

وأعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن، في بيان خلال وقت سابق من الجمعة، عن قبول أطراف النزاع مقترحا لعقد هدنة لمدة شهرين.