فتاة مصر.. ميار شريف تتوج بلقب بطولة ماربيلا الإسبانية للتنس

تُوجت ميار شريف، الملقبة بـ«فتاة مصر الذهبية»، بلقب بطولة ماربيلا الإسبانية للسيدات للتنس، وذلك في إنجاز جديد لرياضة التنس المصرية.

وجاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 73 عالميا والثالثة على مستوى البطولة، على الألمانية تمارا كورباتش، المصنفة رقم 149 على مستوى العالم، بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-4 بالمباراة النهائية اليوم الأحد، والتي استغرقت أكثر من ساعتين.

وكانت ميار قد تغلبت في الأدوار السابقة على "دانكا كوفينتش" من "مونتينجرو"، المصنفة رقم 66 عالميًا والأولى على مستوى البطولة، بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و7-6 بالدور النصف النهائي أمس السبت، وعلى السلوفاكية "آنا كارولينا سشميدلوفا"، المصنفة رقم 92 عالميًا والثامنة على مستوى البطولة، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-2 أول أمس الجمعة بالدور ربع النهائي، وعلى الإيطالية اليزابيتا، المصنفة رقم 239 عالميًا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-4 الخميس الماضي بالدور الثانى "16"، وعلى نظيرتها الروسية "أنا بلينكوفا" المصنفة رقم 141 عالميًا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-4 مساء الثلاثاء الماضي بالدور الأول "32" بالبطولة.

وأقيمت البطولة بإسبانيا خلال الفترة من 27 من شهر مارس الماضي، واختتمت اليوم.