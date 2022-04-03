تحرير 28 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مركزي دشنا وفرشوط، أسفرت عن تحرير 28 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف "الداودي" أن المخالفات التموينية شملت تحرير 19 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 4 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 3 مخالفة تصرف في دقيق مخابز، وعدد 1 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدد 1 مخالفة عدم نظافة ادوات العجن، مؤكدا أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة اجتماع اللجنة 571 لسنة 2021 المعنية بدراسة مدى جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن نجع حمادي وقفط وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ورئيس قطاع شركة مصر للألمونيوم ورئيس اللجنة النقابية بشركة مصر الألمونيوم ومدير عام الشئون القانونية بشركة النصر للتعدين ومدير إدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة.

وأكد "الطيبى" علي ضرورة تكثيف الجهود وإزالة كافة التعديات، والتصدي لأي تعديات جديدة فور حدوثها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية يعد أمنا قوميا لا يمكن التهاون فيه.

يذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة، وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضي شركات قطاع الأعمال العام.

وبناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة ممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام وعضوية رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة الدولة وممثل عن وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ.