الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 28 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مركزي دشنا وفرشوط، أسفرت عن تحرير 28 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف "الداودي" أن المخالفات التموينية شملت تحرير 19 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 4 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 3 مخالفة تصرف في دقيق مخابز، وعدد 1 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدد 1 مخالفة عدم نظافة ادوات العجن، مؤكدا أن حملات الرقابية  التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة اجتماع اللجنة 571 لسنة 2021 المعنية بدراسة مدى جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام. 

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن نجع حمادي وقفط وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ورئيس قطاع شركة مصر للألمونيوم ورئيس اللجنة النقابية بشركة مصر الألمونيوم ومدير عام الشئون القانونية بشركة النصر للتعدين ومدير إدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة.

وأكد "الطيبى" علي ضرورة تكثيف الجهود وإزالة كافة التعديات، والتصدي لأي تعديات جديدة فور حدوثها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية يعد أمنا قوميا لا يمكن التهاون فيه.

يذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء  بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة، وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضي شركات قطاع الأعمال العام. 

وبناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة ممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام وعضوية رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة الدولة وممثل عن وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ.

وزارة جديدة جديد محافظة تنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

«ضربة قاتلة للإخوان».. كيف تفاعل المصريون مع «الاختيار 3»؟

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

حقيقة إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضًا مالية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

«الوزراء»: مد تعاقدات المشروعات الجارية وإلغاء غرامات التأخير شهرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

فلاسفة السوشيال ميديا.. ومحمد صلاح!

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة «بينت» مسؤولية الانتهاكات والجرائم

مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل في مجال النقل البحري

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل