الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المالية الروسية»: موسكو بصدد الانتهاء من إجراءات تنظيم عمليات تعدين العملات الرقمية

جريدة الدستور

أعلن مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية الروسية أن موسكو تعمل حاليا على الانتهاء من الإجراءات التنظيمية لقطاع تعدين العملات الرقمية فى إطار الجهود المبذولة لتشريع التعامل بها.

وذكر إليكسى ياكوفليف، نائب رئيس قسم السياسة النقدية بوزارة المالية الروسية، اليوم الأحد، في تصريحات نقلها موقع "كريبو"، أن محاولة منع عمليات تعدين العملات الرقمية في المنازل ليس لها جدوى حيث انه من الصعب جدا فرض حظر على هذه العمليات.

وأشار المسؤول الروسي أنه تجرى حاليا عقد مناقشات حول المائدة المستديرة لإقرار الإجراءات التنظيمية لصناعة التعدين الرقمية، مضيفا ان الوزارة تعمل حاليا على مناقشة بنود تجعل هذا النشاط المرتبط بالعملات الرقمية فى وضع قانوني، موضحا أ السلطات الروسية تعتزم التأكيد على أن استخدام أنشطة هذا القطاع يكون لها جدوى اقتصادية.
يشار إلى انشطة التعدين المرتبطة بتداول العملات الرقمية أصبحت من أكثر الأنشطة التى شهدت انتشارا كبيرا فى الفترة الأخيرة للكثير من المواطنين الروس حيث يمكن القيام بها فى الجراجات وأقبية المنازل، الأمر الذى تسبب فى زيادة استهلاك الطاقة الكهربية بمعدل أربع أضعاف خلال العام الماضى فقط.

المالية الروسية موسكو العملات الرقمية

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وائل لطفي

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