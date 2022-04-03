الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول تعليق من أكرم حسني على ظهور «الدوم» في مسلسل «مكتوب عليا»

أكرم حسني
أكرم حسني

لاقت الحلقة الأولى من مسلسل «مكتوب عليا» ردود أفعال إيجابية كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور أعضاء لجنة تحكيم برنامج «الدوم» في مشاهد كوميدية ساخرة.

وضمت اللجنة النجم حميد الشاعري والشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي توما، إضافة إلى مقدم البرنامج يوسف عثمان.

وحول فكرة الاستعانة ببرنامج «الدوم» ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «مكتوب عليا» قال النجم أكرم حسني في أول تعليق له: «كان مكتوب في تقديم شخصية جلجل التي أقدمها بالمسلسل، أنه يقدم في برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب.. حقيقة لم نجد أهم ولا أقوى من برنامج الدوم لأنه موجود داخل كل بيت مصري».

وكشف أكرم في بيان صحفي له، أنه حدث معه موقف شخصي جعله يتأكد من هذا الأمر، وقال: «كنت عند والدتي يوم جمعة وهي سيدة ليس لديها اهتمامات معينة في التليفزيون، وفجأة ولأول مره في حياتي أجدها مهتمة بمتابعة برنامج الدوم، وقالت لي (هات قناة ON علشان الدوم هيبدأ)، فاستغربت جدا لهذا الأمر، وتأكدت أن البرنامج واصل لكل بيت مصري حتى ستات البيوت».

وأضاف: «برنامج الدوم إنتاج الشركة المتحدة ومسلسل مكتوب عليا تم إنتاجه تحت نفس المظلة، ولذلك لم نجد صعوبة في عرض الفكرة وتنفيذها، وتواصلنا مع الشركة وحصلنا على الموافقة ورحبوا بالفكرة، وجميعنا يعتبر هذا البرنامج واجهة مشرفة، وظهرت مشاهد المسلسل التي صورناها داخل ديكورات الدوم بشكل مميز جدا على الشاشة».

وقال أكرم إنه تجمعه علاقة صداقة قوية بالكابو حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي توما، وعندما عرض صناع المسلسل عليهم الفكرة رحبوا ووافقوا على الفور.

وأضاف: «ظهورهم معنا إضافة للمسلسل لأن كلا منهم لديه جمهور كبير، وظهرت مشاهدهم بشكل جيد جدا وتضمنت كوميديا راقية تشبههم وتتناسب مع العمل».

الحلقة الأولى مكتوب عليا مسلسل مكتوب عليا التواصل الاجتماعي الدوم أمير طعيمة

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وائل لطفي

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