سيارات الأحوال المدنية تجوب الشوارع لاستخراج الوثائق

حرص قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، على توجيه سيارات متنقلة من الأحوال المدنية، تجوب الشوارع والميادين، لاستخراج الوثائق للمواطنين.

ويوجد بها كافة الإمكانيات، كأنها سجل مدني متحرك، وذلك للتخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان.

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.