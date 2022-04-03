الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه سوهاج»: توعية طلاب 50 مدرسة بأهمية ترشيد الاستهلاك

توعية طلاب 50 مدرسة
توعية طلاب 50 مدرسة بأهمية ترشيد الاستهلاك

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة استهدفت خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي طلاب 50 مدرسة تنوعت ما بين رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي بجميع المراكز والقرى التي يتم استهدافها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري لتعريف الطلاب بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي وكذلك لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على تلك الاستثمارات.

وأشارت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يتم تنفيذ أنشطة توعية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية الأطفال على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام وكذلك الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

مصر طلاب تعليم مخاطر سوهاج اطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

«ضربة قاتلة للإخوان».. كيف تفاعل المصريون مع «الاختيار 3»؟

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

هل كشف الأطباء على النساء فى نهار رمضان يفسد الصيام؟.. «الإفتاء» تجيب

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

بعد يوم حار في أول رمضان.. حالة الطقس لمدة 72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟