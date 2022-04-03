«مياه سوهاج»: توعية طلاب 50 مدرسة بأهمية ترشيد الاستهلاك

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة استهدفت خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي طلاب 50 مدرسة تنوعت ما بين رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي بجميع المراكز والقرى التي يتم استهدافها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري لتعريف الطلاب بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي وكذلك لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على تلك الاستثمارات.

وأشارت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يتم تنفيذ أنشطة توعية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية الأطفال على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام وكذلك الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.