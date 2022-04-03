الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة تهريب المهاجرين إلى إيطاليا لـ«الجنايات».. القصة كاملة

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة 12 متهما وأخر حدث إلى المحاكمة  الجنايات لاتهامهم بتكوين عصابة منظمة أسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلي محكمة الجنايات أن المتهمون الـ13 في عام 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة، هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة مهاجرون وأطفال بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا تسللا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرة بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي - مبالغ مالية - حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم سألفي الذكر وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنهم انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى دولة إيطاليا من أجل الحصول على كسب مادي المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات.

إحالة عصابة تهريب المهاجرين النيابة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

بعد يوم حار في أول رمضان.. حالة الطقس لمدة 72 ساعة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟