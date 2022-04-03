إحالة عصابة تهريب المهاجرين إلى إيطاليا لـ«الجنايات».. القصة كاملة

أحالت النيابة العامة 12 متهما وأخر حدث إلى المحاكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين عصابة منظمة أسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلي محكمة الجنايات أن المتهمون الـ13 في عام 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة، هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة مهاجرون وأطفال بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا تسللا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرة بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي - مبالغ مالية - حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم سألفي الذكر وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنهم انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى دولة إيطاليا من أجل الحصول على كسب مادي المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات.