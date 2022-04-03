الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 25.8% زيادة فى واردات السلع المعمرة خلال عام

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات المصريين من السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 25.8%، لتسجل 7.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار خلال عام.

وجاءت واردات سيارات ركوب فى المرتبة الأولى بأعلى واردات سلع استهلاكية معمرة، والتى بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 808.6 مليون دولار، تليها واردات هواتف محمولة للأفراد بقيمة 1.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 100 مليون دولار.

وبلغت واردات مصر من تليفزيونات وهوائيات 898.038 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 323.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 574.6 مليون دولار، كما بلغت واردات ثلاجات ومجمدات 209.1 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 142.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 66.3 مليون دولار.

وتراجعت واردات مصر من أثاث ومقاعد وحوامل فرش إلى حدود 136.5 مليون دولار  خلال عام 2021 مقابل 145.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 8.8 مليون دولار، وبلغت واردات أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها 11.4 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 10.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.1 مليون دولار.

كانت واردات مصر من جملة دول العالم قد بلغت 83.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 69.4 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 14.04 مليار دولار خلال عام، بينما كانت الجملة العمومية للصادرات المصرية قد ارتفعت إلى حدود 43.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 29.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14.4 مليار دولار.

الاحصاء واردات صادرات سلع معمرة سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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