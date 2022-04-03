دفن جثة شاب توفى فى انقلاب دراجة نارية بقنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في انقلاب دراجة نارية بطريق مصنع سكر قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق مصنع السكر، نتجت عنه وفيات ومصابون.

وتبين مصرع: سراج محمد ٢٠ عامًا، وإصابة كل من طه شعبان ٢٠ عامًا، وعمرو عبدالله ٢٠ عامًا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.