خلال محاولة سرقة.. جثة عاطل توفي صعقا بالكهرباء في سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة عامل توفى صعقًا بالكهرباء أثناء سرقة أسلاك الجهد المتوسط، وتسليم الجثة لذويها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بمصرع عاطل صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بأعمال سرقة أسلاك الجهد المتوسط بدائرة مركز البلينا.

- نتائج التحريات



وبالفحص والتحريات تبين وفاة أحد الأشخاص صعقاً بالكهرباء أعلى أحد أعمدة الكهرباء متوسطة الجهد بناحية دائرة مركز البلينا، و انتقلت قوات وحدة الإنقاذ البري وتم فصل التيار الكهربائي وإنزال المتوفى بمعرفة الإنقاذ البري، وتبين أنه يدعى "ر. ع"، 27 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز، وذلك حال محاولته سرقة أسلاك الجهد المتوسط بواسطة زرادية كان ممسكاً بها "تم التحفظ عليها".

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال والده "ع. م"، 53 سنة، عامل ، قرر بمضمون ما جاء بالتحريات، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.