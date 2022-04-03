التحفظ على 25 طن ملح مجهول المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 25 طن من ملح الطعام، داخل مخزن سلع غذائية مجهولة المصدرة ودون مستندات دالة على الحيازة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن سلع غذائية بدون ترخيص، لتخزين كمية من الملح مجهول المصدر داخل أجولة قبل ترويجها بالأسواق مما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على أكثر من 25 طن "ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، التحفظ علي 10 طن ملح غير صالح للاستخدام الآدمي ومجهول المصنع داخل مصنع تعبئة قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية تفيد بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة الملح لحيازته ملح طعام بدون بيانات دالة على الحيازة و مجهول المصدر، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين وممارسة الغش التجاري والتدليس.

تم مداهمة المصنع والقي القبض المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 400 جوال، زنة الجوال الواحد 25 كجم، بإجمالي 10 أطنان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات، التي قررت التحفظ عليها.