الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد إصابات كورونا فى أمريكا إلى أكثر من 80 مليونا

كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من  ليصل إلى 80.1 مليون إصابة حتى الساعة الثانية و5 دقائق بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، مطابقة لمتوسط الارتفاع اليومي الذى يقل عن 1ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 11ر9 مليون، بتغيير طفيف عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت مقاطعة كولومبيا زيادة بنسبة 7ر1 % في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 136 ألفا و886.

وسجلت ولاية إنديانا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 979 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

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