تحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة بمدن ومراكز محافظة الغربية

نجحت مباحث التموين بالغربية، في تحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة بمدن ومراكز وقري المحافظة، في حملة شنتها المباحث على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.



وتلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بتحرير 36 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.



وكان محافظ الغربية وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.